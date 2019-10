Foreste Casentinesi, fumata bianca in parlamento: Santini confermato alla presidenza del parco

C'è finalmente la tanto attesa fumata bianca. Dopo mesi di stallo è stata sbloccata definitivamente la situazione del Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, con la nomina alla presidenza di Luca Santini. La questione è stata discussa nelle commissioni Ambiente di Camera e Senato. "Sono davvero contento - esordisce il deputato di Italia Viva, Marco Di Maio -. Dopo un anno e mezzo di nulla, finalmente il Parco ritrova la sua guida".

Di Maio ha sostenuto da subito le ragioni del territorio che chiedeva a gran voce la nomina del nuovo presidente e in particolare la conferma di Santini. "Ora avanti tutta sui progetti di tutela e sviluppo per troppo tempo lasciati a languire per l’incapacità del precedente governo di trovare una soluzione. Il gioco di squadra fa la differenza, è una vittoria di tutto il territorio e di coloro che vogliono bene al Parco", conclude il deputato.