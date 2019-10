Foreste Casentinesi, Luca Santini entra nel direttivo di Federparchi

Il consiglio direttivo di Federparchi, associazione nazionale di categoria che rappresenta gli enti gestori delle aree protette, riunito martedì a Roma, ha nominato alla unanimità Luca Santini, presidente del parco nazionale delle Foreste casentinesi, quale membro del Consiglio e Antonio Nicoletti come nuovo componente della giunta esecutiva. Santini subentra ad Antonio Carrara che ha concluso il mandato come presidente del parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e per il quale la Federazione ribadisce l’apprezzamento per il lavoro svolto. C'è stato un avvicendamento anche nella giunta, dove Andrea Beltrame ha rimesso il mandato a seguito della conclusione del suo incarico da presidente del parco delle Prealpi Giulie; gli subentra Antonio Nicoletti, responsabile aree protette di Legambiente.