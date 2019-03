Foreste Casentinesi, per la presidenza viene proposto il nome di Fiorenzo Rossetti

"Per la carica di presidenza di un Ente come il Parco Nazionale serve una persona competente". Tre associazioni ambientaliste propongono alla guida il cesenate Fiorenzo Rossetti, funzionario dell'Ente Parchi Romagna e responsabile del Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Scuola Parchi Romagna. "La proposta di rinnovo della carica al presidente uscente non è, infatti, stata ancora ratificata dal Ministero dell'Ambiente, cui spetta la nomina d'intesa con le Regioni Emilia-Romagna e Toscana - esordiscono il presidente del Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie, Massimiliano Bianchi, il presidente dell'Associazione Protezione Ambientale Zoofila Emilia-Romagna, Giancarlo Baldarelli, e il presidente dell'Associazione Orango, Lorenzo Rossi -. Da più parti è stata evidenziata la necessità che tale, importante incarico venga affidato valutando la qualità, la competenza e l'esperienza dei candidati".

"Esigenza, questa, sottolineata anche dallo stesso Ministro Sergio Costa, spinta dall'obiettivo di elevare lo standard qualitativo di politiche, obiettivi e servizi offerti e perseguiti dall'Ente - viene aggiunto -. Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi rappresenta, infatti, un'istituzione fondamentale del nostro territorio, un patrimonio naturale e culturale conosciuto e stimato non solo a livello locale, ma in tutto il mondo. È proprio questo patrimonio a dover essere tutelato e valorizzato, al di sopra di ogni opportunità politica, nella piena collaborazione con gli altri Enti territoriali, con i cittadini residenti all'interno del Parco o nelle zone circostanti e con le associazioni ivi operanti. La figura che meglio può garantire tutto questo è individuabile in un soggetto che possegga una profonda conoscenza del territorio del Parco e delle aree che lo inglobano, che dimostri la volontà di cooperare e costruire una rete, che abbia maturato una lunga esperienza nella gestione delle Aree Protette e nella Pubblica Amministrazione e che sia guidata dall'amore e dalla passione per la natura e per il nostro splendido territorio. Riteniamo, perciò, di indicare quale prossimo presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna Fiorenzo Rossetti, figura tecnica e apolitica, con una ventennale esperienza nella pubblica amministrazione e nella gestione delle Aree Protette regionali. Dopo tanti anni di collaborazione con Rossetti e con gli Enti da lui rappresentati nello svolgimento delle più svariate attività, siamo certi che riuscirebbe a garantire l'equilibrio tra la conservazione del patrimonio naturale e lo sviluppo economico - sociale attraverso la costruzione di una rete di soggetti pubblici e associazionistici".