'Forlì ha lo sport dentro', l'assessore Samorì: "Un bene per tutta la comunità"

Sabato mattina, nel salone comunale, è stata illustrata la campagna informativa 'Forlì ha lo sport dentro' dall'assessore allo sport Sara Samorì. "Lo sport aiuta a migliorarsi e ci aiuta a diventare grandi - ha ricordato a tutti i presenti l'assessore - Quando fate attività fisica, dovete pensare che state facendo qualcosa per voi e anche per la comunità". "Questo è davvero un anno importante per la città di Forlì, nominata ufficialmente Città Europea

dello Sport 2018 - spiegano da PubliOne, che ha ricevuto dal Comune di Forlì l’incarico di studiare e realizzare la campagna dedicata a questo speciale riconoscimento e che ha ideato un concept che si basa sull’identità di Forlì, come città di sport e di sportivi - C’è chi è diventato famoso, ma c’è anche chi semplicemente pratica ogni giorno la propria disciplina sportiva con impegno e sacrificio, oppure la vive da tifoso e appassionato. E con

lo stesso impegno vive anche la propria vita quotidiana, compiendo gli stessi gesti di uno sportivo. Per questo, PubliOne ha coinvolto uno sportivo del territorio e una personalità forlivese attiva e nota nel proprio ambito: entrambi sono protagonisti di una campagna stampa e affissione, in cui

si esalta il valore dello sport per tutti i cittadini. La vocazione sportiva di Forlì – racconta Loris Zanelli, Ceo di PubliOne – si esprime in ogni forlivese. Da qui è nata la campagna che vede protagonisti sportivi e cittadini uniti dal motto Forlì ha lo sport dentro. Già da tempo inoltre è presente il logo ufficiale di Forlì Città dello Sport 2018 su tutti i materiali e gli eventi legati a questa prestigiosa nomina: un logo che parla di sport, dicondivisione, di fantasia. Ed è sempre online il sito forli2018.it, su cui è possibile consultare l’elenco delle strutture presenti in città e degli appuntamenti”.

I testimonial della campagna

Basket: atleta Dane Di Liegro, cittadino protagonista Antonella Andricciola

Calcio: atleta Alessandro Semprini, cittadino protagonista Raffaele Nigro

Tennis: atleta Marco Amadori, cittadino protagonista Giuliana Saragoni

Softball: atleta Carlotta Onofri, cittadino protagonista Marco Versari

Pattinaggio: atleta Anna Remondini, cittadino protagonista Susanna Uguzzoni

Nuoto Sincro: atleta Letizia Guardigli, cittadino protagonista Cinzia Fabbri

Teakwondo: atleta Linda Cecchi, cittadino protagonista Leandra Borsci

Rugby: atleta Filippo Gerosa, cittadino protagonista Fabio Gardini

Scherma: atleta Dario Remondini, cittadino protagonista Carlo Ravaioli

Atletica: atleta Alessandro Sansoni, cittadino protagonista Gioele Gaye

Pallavolo: atleta Valpiani Pamela, cittadino protagonista Maurizio Spada

Ciclismo: atleta Matteo Montaguti, cittadino protagonista Wu

Ginnastica: atleta Giulia Capacci, cittadino protagonista Daniele Giacomucci