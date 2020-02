Forlì adotta giovani musicisti: torna il concorso dell'associazione "Amici dell’Arte"

Gli "Amici dell’Arte", associazione culturale forlivese che fra le proprie finalità ha quella di favorire tra i giovani l’amore per l’arte ed in particolare per la musica, promuovono la sedicesima edizione del Concorso "Adotta un Musicista" riservato a ragazzi sotto i 16 anni. I candidati saranno suddivisi in due categorie: una sarà riservata agli studenti sotto i 13 anni, l’altra a quelli tra i 14 ed i 16. La giuria degli esperti sarà presieduta da Danilo Rossi, ma la novità dell'edizione 2020 è la "Giuria Giovani", composta da tre elementi di età corrispondente a quella dei concorrenti, che assegnerà un premio.

Il concorso si svolgerà dal 21 al 23 febbraio nella Sala Teatro de "La Fabbrica delle Candele" (Piazzetta Corbizzi 9/30): le prime due giornate saranno dedicate alle prove di selezione, mentre la prova finale prova finale in forma di concerto avverrà il 23 febbraio con la premiazione dei vincitori. La domanda di iscrizione va inoltrata entro il 14 febbraio direttamente all’associazione “Amici dell’Arte“, Viale Roma 124 – 47121 Forlì, consegnata direttamente, per posta, per fax 0543 62006, per e-mail info@amicidellarte.info. Bando e modulo di iscrizione sono scaricabili dal sito www.amicidellarte.info. Per informazioni è possibile rivolgersi anche ai numeri 0543.62821, 338.6874395 e 338.3890248