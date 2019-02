Nuova vita nei negozi sfitti del centro: arriva lo spazio d’arte aperto Angolo Mazzini

Apre Angolo Mazzini Spazio d’arte a Forlì, un’iniziativa che intende dare spazio agli artisti locali e alle proprie opere. Lo spazio trova sede nel centro della città, in Corso Mazzini 21, dove si incontrano due realtà dell’arte forlivese: ART-in-FO e Maf. Art-in-FO è uno spazio online dedicato agli artisti creato con l’obiettivo di raccogliere informazioni e creazioni dei singoli artisti che aderiscono al progetto.

Mondial Art Free (Maf) organizza mostre di pittura e scultura offrendo opportunità di espressione a chiunque voglia condividere la propria arte esponendo e condividendo a un costo sostenibile. Angolo Mazzini prende dunque il nome dallo spazio di 150 metri quadri nel quale saranno ospitate installazioni artistiche collettive e personali. Un percorso espositivo che evolverà di settimana in settimana dando la possibilità agli artisti di alternarsi in mostre della durata minima di 7 giorni.

Marzo sarà un mese impegantivo e ricco di eventi: infatti si inizia sabato 9 con l’inaugurazione della galleria e la prima mostra collettiva alle ore 17.30 con la partecipazione del critico cesenate Antonio Dal Muto. Le opere per la mostra devono essere consegnate sabato 2 marzo dalle ore 15 alle ore 19. Esporre le proprie opere durante l’inaugurazione ha un costo di 10 euro a quadro. Angolo Mazzini nasce grazie alla collaborazione del signor Monti, che a disposizione lo spazio, e all'accordo tra il Comune di Forlì e l’Associazione Culturale “Regnoli 41” per rivitalizzare i negozi sfitti nell’area di Corso Mazzini. Su questa base si sono mossi i gruppi ART-in-FO e Maf. Per info: www.art-in-fo.it/angolo.mazzini