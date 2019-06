Il Distretto socio-sanitario trasloca in via Colombo: "Locali più spaziosi ed accoglienti"

Da lunedì 17 giugno tutti i servizi del Distretto socio-sanitario di Forlì, attualmente presenti in Via Oberdan 11, verranno trasferiti in Via Colombo 11. "Il trasferimento renderà più fruibili i servizi e consentirà all’utenza di accedere a locali più spaziosi ed accoglienti, concentrando un maggior numero di attività nello stesso luogo", spiega l'Ausl Romagna.

In particolare, nella nuova sede verranno trasferiti il Centro Unifico Prenotazioni (Cup), gli ambulatori oculistico, ortopedico, cardiologico, otorinolaringoiatrico, e dermatologico, la Distribuzione diretta farmaci, la Distribuzione ausili, le autorizzazioni sanitarie, l’anagrafe, il Punto Ascolto dell’ Assistenza Domiciliare Integrata (Adi). Tutti i servizi saranno operativi presso la nuova sede a partire da lunedì 17 giugno. Per garantire le operazioni di trasferimento, alcuni servizi osserveranno un breve periodo di chiusura: l'Assistenza domiciliare integrata (solo lo sportello informativo) resterà chiusa lunedì 10 e martedì 11 giugno; gli Uffici amministrativi da giovedì 13 a sabato 15 giugno, lo Sportello Unico amministrativo (Cup) resterà chiuso da venerdì 14 a sabato 15 giugno; i Poliambulatori da venerdì 14 a sabato 15 giugno; l’ufficio delle Autorizzazioni sanitarie resterà chiuso nella giornata di sabato 15 giugno.

I servizi distribuzione farmaci ed ausili per assorbenza e il punto informativo di via Oberdan non subiranno invece nessuna chiusura, restando aperti al pubblico negli orari stabiliti. I numeri telefonici dei vari servizi resteranno invariati. Il Punto Prelievi di via Colombo resterà invece chiuso, fino a sabato prossimo, per ristrutturazione ed ampliamento dei locali. Il servizio riaprirà lunedì 17 giugno con l’attivazione di un box aggiuntivo per l’esecuzione dei prelievi, per un totale di quattro postazioni disponibili (con priorità per gli utenti prenotati). Durante il periodo di chiusura del punto prelievi di via Colombo verranno potenziati il Centro prelievi dell'ospedale di Forlì (padiglione Vallisneri) e della Casa della Salute di Forlimpopoli

Per ridurre l'attesa di effettuazione dei prelievi ha previsto la possibilità per gli utenti, al momento solo presso gli sportelli unici aziendali del comprensorio forlivese, di prenotare data e ora in cui si vuole effettuare il prelievo. Tale modalità permette, ai cittadini che ne vogliono usufruire, di limitare al minimo il tempo di permanenza al centro prelievi che può essere ulteriormente ottimizzato presentandosi al prelievo con l'eventuale ticket pagato.