Neve e freddo, apre in via straordinaria la sala d'attesa della stazione ferroviaria

S'intensifica il freddo in città. E l'amministrazione comunale di Forlì, in accordo con le Ferrovie dello Stato, vara il piano straordinario per le persone che si trovano in condizioni di estrema povertà. Da martedì sera verrà tenuta aperta in orario notturno la sala d'attesa della Stazione di Forlì, dove saranno ospitati i senza fissa dimora. La sala d'attesa, un riparo sicuro per la prima accoglienza, e i bagni della Stazione Ferroviaria di Forlì rimarranno quindi aperti per i prossimi sette giorni, prorogabili in base all'andamento climatico e al bisogno rilevato, ampliando la fascia oraria di apertura dalle 20 alle 6 del mattino, in favore anche dei passeggeri di RFI che si dovessero trovare ad averne necessità. Il Comune ringrazia per la disponibilità "RFI Rete Ferroviaria Italiana, la protezione Civile di Forlì e le Associazioni di Volontariato locali". Viene ricordato che "da oltre dieci anni il Comune di Forlì attiva, ogni inverno, un piano freddo" per le persone in difficoltà.