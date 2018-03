Forlì diventa la canzone 'F.O.R.L.I' : il video del gruppo ‘trap’ spopola sul web

Quattro ragazzi immigrati da piccoli in città o forlivesi per seconda generazione, poco più che ventenni, stanno cercando di imporsi sulla scena musicale "trap", un genere molto in voga ora che deriva dall'hip hop. Suoni da grandi metropoli per un brano che si intitola "F.O.R.L.I’ ", un omaggio alla città dove sono nati o cresciuti. Il video su Youtube ha già superato le 10mila visualizzazioni, spopolando soprattutto tra i coetanei della città. Versace (all’anagrafe Nas) ha 21 anni, è arrivato a Forlì quando ne aveva 4 dal Burkina Faso, Charzilla (vero nome Charly) ha 23 anni ed anche lui è in città da quando era piccolissimo, originario della Costa D’Avorio; Riich (Mohammed) ha 19 anni e Jack D ne ha 21. Questi sono i giovani componenti del gruppo che hanno scelto come nome PGG, acronimo di ‘perfect gang generation’. Nel video sono ben riconoscibili i luoghi della città, con un sottofondo musicale non propriamente melodico, come gli amanti di questo genere sanno bene.

“Lavoriamo e facciamo musica da un anno circa – racconta Versace a ForliToday - prima ballavamo, abbiamo girato locali, poi il live di Laioung (rapper taliano ndr) al quale abbiamo assistito a Torino ci ha ispirati. Per 4 mesi ci siamo allenati per imparare le basi, poi siamo andati in studio per provare a fare qualcosa. Abbiamo iniziato a lavorare con dei nostri amici di Cesena che hanno uno studio di registrazione. Il genere trap di fatto dà la libertà di esprimenti a modo tuo, creando musica che fa divertire”. Così è nato il primo brano con il primo video 5 mesi fa, dal titolo PGG. “Ognuno scrive e poi ci confrontiamo, chiediamo consiglio ai nostri amici e così nascono le canzoni”, spiega.

Poi è arrivato il brano F.O.R.L.I’. Nei testi si affrontano argomenti giovanili come il rapporto coi genitori, con le regole, il sesso e l'integrazione. “Con questo brano vogliamo trasmettere un messaggio ai nostri genitori e ai nostri cari, che ci hanno sempre consigliati – racconta Versace -: vogliamo dire di marciare sulla retta via, perchè là fuori ci sono tante trappole nelle quali si può cadere, ci sono brutte strade. Vogliamo dire loro di stare tranquilli, che noi non siamo caduti in queste trappole, ma le abbiamo evitate rifugiandoci nella musica”. Nel video i ragazzi sono ripresi in diversi luoghi simbolo della città: il municipio, piazza Saffi, la statua di Icaro, l’area ex Mangelli.

Il genere, essendo tipicamente giovanile e non ambendo certo a palchi nazional-popolari-sanremesi, potrà non piacere a tutti. Ma è una delle tante forme di espressione generazionale: "La musica per noi è molto più di ciò che potrebbe sembrare a chiunque altro, come noi molta altra gente ci trova sfogo, divertimento e tante altre emozioni. Molti non capiranno il nostro modo di comporre i nostri pezzi perché spesso ci sono termini non adeguati, contenuti molto forti ma è proprio quella la nostra chiave perché le nostre imperfezioni ci rendono perfetti. Al contrario di tutti gli altri rapper emergenti della zona noi siamo giovani 'flexari' proprio per questo il nostro prossimo brano si intitola FLEX. Ognuno ha il suo modo di interpretare ogni parola noi la parola 'Flex' la interpretiamo mostrando ciò che abbiamo anche se minimo ma valorizzandolo in modo che piaccia anche a altri. Il motivo per cui abbiamo iniziato a fare musica è quello di aumentare la stima di Forlì nel mondo del Rap/Trap e nel mondo dello stile Trap. Il nostro modo di fare spesso potrà sembrare molto volgare ma vorremmo precisare che è questa la Trap. Verremo fuori con altri generi non molto popolari in Italia come l’Afro-Trap e tanto altro. Scoprirete di più ascoltandoci, PGG è il punto forte di Forlì".

I PGG hanno partecipato a concerti di diversi artisti, tra cui Madh. “Abbiamo grandi progetti – concludono i PGG - tra cui quello di portare gli occhi della scena trap italiana su Forlì. Con l’amore e il sostegno dei nostri numerosi fan che continuano a crescere ogni giorno. Porteremo l’America in Italia, fino ad ora abbiamo ricevuto solo cmplimenti. Il prossimo pezzo in arrivo si intitola Flex”.