"Forli cambia" festeggia i tre mesi dalla vittoria elettorale con un aperitivo

Tre mesi dalla vittoria elettorale: una scadenza che “Forlì cambia”, la lista civica personale di Gian Luca Zattini, o meglio l'associazione che ha animato la lista, vuole festeggiare con un aperitivo. “9 giugno 2019 - 9 settembre 2019: tre mesi dopo la vittoria elettorale con il 10,61% e oltre 6300 preferenze, l’Associazione “Forlì Cambia” propone ai suoi soci, simpatizzanti ed a tutta la cittadinanza, un aperitivo alla Collina dei Conigli presso il Parco Urbano F. Agosto il giorno lunedì 9 settembre dalle 19.00 alle 21.00 per un brindisi … per due chiacchiere … per cambiare!”.

Durante la serata verrà presentato il programma dei lavori e una bozza del nuovo sito della associazione.