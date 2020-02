Forlì celebra il mezzo secolo della scuola d'infanzia "Querzoli": caccia ai ricordi

Nel 2020 ricorrono i 50 anni dall'apertura della scuola dell'infanzia comunale "Giovanni Querzoli". In occasione di questa ricorrenza, si richiede agli ex alunni e alle persone che hanno lavorato nella scuola di segnalare il proprio nominativo e di fornire testimonianze, fotografie, filmati e altri materiali. La documentazione raccolta servirà per ricostruire la storia della scuola attraverso le immagini, le parole e le esperienze di chi l'ha vissuta. Per informazioni contattare Debora Gardini, coordinatrice pedagogica (e-mail debora.gardini@comune.forli.fc.it; telefono 0543 712522).