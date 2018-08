Indice di sportività, Forlì-Cesena al 47esimo posto: "Lo sport merita attenzione"

Forlì-Cesena al 47esimo posto nella classifica delle province più sportive d’Italia, l’ormai tradizionale indagine curata da Clas-PTS Group e pubblicata dal Sole 24 Ore, che grazie ad oltre trenta indicatori fotografa la qualità e la diffusione dello sport nelle 107 province italiane. Come detto lo studio analizza le province italiane sulla base di 30 indicatori, di cui tre di carattere generale (tesserati) e gli altri divisi in tre “famiglie”: sport di squadra, sport individuali, sport e società: nel primo settore ( calcio dilettanti e professionisti, basket, rugby) la provincia è al 34esimo posto, nel secondo al 47esimo ( ciclismo, atletica, nuoto tennis, sport invernali, sport dell'acqua) , mentre nel terzo al 57esimo.

"Fa piacere, in un territorio come il nostro, il dato del ciclismo, con la 17esima posizione, ma anche quello del tennis (30esimo) - spiega l'assessore allo Sport del Comune di Forlì, Sara Samorì -. Sicuramente, quello che viene confermato e di cui dobbiamo andare fieri è quello che emerge nella sezione “Sport e società”: "sport e turismo" 24esima posizione; "formazione per lo sport" 56esima; "sport e bambini" 69esima (anche se dobbiamo ambire di scalare le vette); e 46esima posizione per attrattività grandi eventi italiani e internazionali".

"Un risultato - conclude Samorì - possibile solo grazie al lavoro di squadra amministrazione, società e privati e alle energie e alla convinzione dedicataci in questi ultimi anni. Un risultato che ci porta, anche in termini di promozione della nostra città, accanto a città importanti e con importanti indotti turistici. Lo sport dà tanto, in tanti ambiti e in tanti sensi, ed è lavoro quotidiano, indubbiamente, ma merita attenzione, tempo, passione, risorse e qualità. Merita un “posto” speciale nel nostro panorama comunitario".