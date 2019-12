Forlì città di Caterina Sforza: Cna dona al Comune il ‘sigillo’ della Leonessa di Romagna

Cna ha donato al Comune il ‘sigillo’ della Leonessa di Romagna. “Ringrazio Cna Forlì Cesena per il bellissimo percorso storico ed esperienziale di mercoledì sera - esordisce il sindaco Gian Luca Zattini -. Abbiamo assistito a un’esposizione narrativa di Caterina Sforza eccezionale, tra cibo, arte, cultura e mestieri, dove la storia si è intrecciata alla contemporaneità. La figura di Caterina e il suo destino sono indissolubilmente legati a quelli della nostra città. Il suo carisma, la sua lungimiranza politica e la sua determinazione, in un mondo profondamente maschilista, riuscirono a renderla un ‘unicum al femminile’, e a farcela ricordare come la Leonessa di Romagna. Forlì e i forlivesi devono molto a questa donna straordinaria, moderna e innovativa per il suo tempo, che per fascino e fama non ha avuto eguali".

"Questa città è fortemente intrisa dell'impronta di questa donna, delle sue gesta e della sua memoria - prosegue il primo cittadino -. Caterina Sforza è senza dubbio ‘il’ brand di Forlì. Questa città non soltanto ha l'onere e l'onore di custodirlo nel ricordo della sua persona, ma anche di valorizzarlo in tutte le sue declinazioni, storiche, artistiche e culturali. Ringrazio nuovamente la direzione di Cna per aver donato al Comune di Forlì il ‘sigillo’ della Leonessa di Romagna. Come amministrazione ci impegneremo nella programmazione di iniziative ed eventi incentrati sulla celebrazione della sua figura, coinvolgendo le associazioni di categoria, i commercianti e chiunque ami questa città e voglia contribuire a creare un contenitore culturale innovativo al servizio di Forlì e della Romagna. Questa donna straordinaria merita di essere celebrata prima di tutto proprio dai suoi discendenti".