Sprint finale per il progetto “Forlì Città europea dello sport 2018”

Presentato il nuovo programma di iniziative coordinate dal Comune di Forlì nell’ambito del progetto “Forlì Città europea dello sport 2018”. Il calendario con tutte le informazioni sugli appuntamenti previsti e sulle strutture coinvolte è consultabile sul sito www.forli2018.it e grazie ai depliant in distribuzione presso i locali pubblici della città. Dall’avvio delle iniziative previste dal programma di Forlì Città Europea dello Sport, sono oltre 300 gli eventi sportivi che si sono tenuti in città e in provincia ai quali si affiancheranno le decine di eventi pianificati fino alla fine dell’anno.

“Complessivamente - ha affermato l'assessore allo Sport della città di Forlì Sara Samorì - gli eventi hanno riscosso un buon successo di pubblico, confermando ancora volta la capacità delle componenti sociali, delle associazioni e delle società sportive e dell’associazionismo del territorio di esprimere progettualità, forte impegno e di confermarsi soggetti capaci di esprimere e promuovere valori fondamentali per la nostra comunità quali, inclusione sociale, solidarietà, appartenenza, educazione alla salute e al rispetto. Forlì si è confermata ancora una volta come città fortemente vocata allo sport e capace di esprimere grande cultura sportiva. Un risultato, certamente frutto della tradizione sportiva del territorio e delle centinaia di realtà sportive attive, e fortemente sostenuto dall’amministrazione che negli ultimi anni ha fatto importanti investimenti in nuove strutture impiantistiche di eccellenza”.

Il programma degli eventi, include gare agonistiche, manifestazioni sportive, feste, eventi culturali e divulgativi sui temi dello sport e della salute, pensati per coinvolgere tutta la cittadinanza e dare visibilità a tutte le discipline sportive e alle realtà che le promuovono. Fra i numerosi appuntamenti, si segnala la presentazione, il 28 novembre prossimo, del progetto “Museo di ginnastica” e del “Festival Internazionale di cinema e televisione sportiva”. Info: www.forli2018.it.