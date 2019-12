"Forlì città universitaria", il Centro Studi "Leonardo Melandri" si riunisce in assemblea

I soci del Centro Studi "Leonardo Melandri" si ritroveranno giovedì 19 dicembre alle 17 nei locali del Liceo Musicale Angelo Masini, in Corso Garibaldi 98, per l'annuale assemblea indetta dal Presidente del Centro Studi Raffaele Schiavo. All'ordine del giorno la presentazione del Bilancio di Previsione – anno 2020 e la presentazione del programma di esercizio 2020. Dopo l'Assemblea statutaria, seguirà l'Assemblea tematica dove si affronterà il tema "Il multicampus universitario di Forlì e Cesena e il territorio" con la partecipazione di Luca Mazzara, presidente del Campus di Forlì, Massimo Cicognani, presidente del Campus di Cesena, Roberto Vignatelli, presidente Associazione

Commercianti, Carlo Caselli, presidente di Confedilizia, Lorenzo Di Stefano, rappresentante degli studenti universitari.

Coordinerà Valerio Melandri, assessore del Comune di Forlì all'Università. "In questo contesto - spiega il presidente Raffaele Schiavo - intendiamo approfondire le condizioni affinchè un territorio possa avere realmente una vocazione universitaria e, a tal riguardo,riteniamo importante richiamare le diverse responsabilità delle categorie socio-economiche a privilegiare delle politiche inclusive correlate allo sviluppo del Campus, in riferimento alle possibilità di adottare strategie commerciali, politiche abitative, politiche culturali e di ricerca, finalizzate a rafforzare il rapporto tra università ed articolazioni sociali, per un comune impegno per lo sviluppo di tutta l'area romagnola". A conclusione dei lavori, ci sarà un momento musicale ,offerto dal direttore del Liceo, e socio del Centro Studi, Luigi di Tella, con alcuni allievi. Concluderà la serata il tradizionale brindisi augurale di buone feste.