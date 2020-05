Start, il piano per la Fase 2: obbligo di mascherine a bordo, altrimenti l'autista interrompe il servizio

Sulla base dei provvedimenti diffusi, in dialogo con le Amministrazioni dei territori serviti e in collaborazione con l’Agenzia Mobilità AMR, è stato definito da Start Romagna il programma del trasporto pubblico locale in vigore da lunedì 4 maggio nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, con prospettiva di validità fino al 6 giugno prossimo. Con la graduale ripresa delle attività il tpl torna centrale per una mobilità sostenibile e per dare risposta alla domanda di utilizzo. E’ fondamentale che a bordo dei mezzi siano adottate prudenza e senso di responsabilità. In linea generale, il servizio del TPL garantirà da lunedì circa il 75% delle corse normalmente previste prima delle restrizioni. Sin qui la percentuale era intorno al 30%. Start Romagna impiegherà complessivamente 288 bus nei tre bacini. Le capienze dei mezzi, sempre regolarmente sanificati, saranno ridotte rispetto alla capacità omologata, con l’obiettivo di garantire la distanza di un metro fra le persone.

In questi giorni è stato elaborato un piano di comunicazione che alle biglietterie, alle fermate e sui bus, oltre che sui canali informativi online compresi i social di Start Romagna, possa trasmettere alla clientela le informazioni su un corretto utilizzo del trasporto pubblico locale e rassicurare sull’utilizzo dei mezzi pubblici nella fase di convivenza con il Covid-19.

Un nucleo di facilitatori

Da lunedì 4 maggio Start Romagna ha organizzato un ‘nucleo di facilitatori’ che saranno presenti in prossimità dei bus e delle fermate. Gli addetti individuati dall’Azienda avranno la funzione di assistere e informare i clienti sul corretto utilizzo del servizio di trasporto pubblico locale, sempre con l’obiettivo di limitare al massimo le occasioni di contagio da Covid-19. Il nucleo informerà gli utenti sulle regole di accesso ai mezzi di trasporto e ai punti vendita, sensibilizzerà sui comportamenti corretti da tenere per prevenire situazioni di affollamento e criticità. Ogni facilitatore, riconoscibile e attrezzato con dispositivi di protezione, registrerà comportamenti e qualunque fatto possa essere eventualmente utile alle autorità sanitarie. Il personale viaggiante Start a bordo dei bus è sempre in contatto con la centrale operativa per condividere necessità e urgenze.

I comportamenti da seguire

Dal 4 maggio entrano in vigore le regole per il trasporto pubblico locale contenute nel GDPR del 26.04.20. Comunicazione di fondamentale importanza: è introdotto l’obbligo di indossare la mascherina a bordo bus e alla fermata di attesa, oltre a mantenere una distanza fisica di almeno un metro. L’obbligo è esteso all’interno dell’azienda a tutto il personale di Start Romagna. Qualora a bordo dei mezzi utenti non fossero dotati di mascherine, l’autista interromperà il servizio. Per garantire le distanze fisiche fra le persone la capacità di carico dei bus sarà ridotta e alcuni sedili saranno inibiti all’utilizzo con opportuna segnaletica. La porta anteriore del mezzo resterà chiusa; per la salita e la discesa potranno essere utilizzate le altre porte nel rispetto dell’apposita segnaletica. E’ necessario mantenere la distanza dagli altri passeggeri e dare scrupolosamente la precedenza ai passeggeri in discesa, oltre ad evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.

E’ consigliato l’acquisto di titoli di viaggio in formato digitale, on line o tramite App. Per questo tipo di acquisto non viene applicato alcun sovrapprezzo. La vendita da parte del conducente è sospesa. Le emettitrici di bordo, ove presenti, sono invece utilizzabili. E' raccomandato non usare i mezzi del trasporto pubblico locale a chi ha sintomi influenzali. E’ raccomandata, inoltre, una frequente igienizzazione delle mani.

Bacino di Forlì

A Forlì e Cesena si svolgerà in linea generale il servizio feriale non scolastico, da lunedì a sabato. Il servizio non sarà attivo nei giorni festivi.

A Forlì, sei linee (1A–6–11-12-13-91, effettueranno servizio feriale, ad eccezione di corse contrassegnate dai codici evidenziati sugli strumenti informativi. Altre linee (2- 3 - 4 - 5 - 5A - 7 – 8) effettueranno servizio feriale non scolastico. Per orientarsi al meglio è utile riferirsi al libretto orari, sul sito www.startromagna.it o sui canali social di Start Romagna. Il Punto Bus di Forlì sarà aperto da lunedì a sabato, dalle 7.00 alle 19.00.

A Cesena, dieci linee (4 - 5 - 6 - 11/11A - 12 - 13 - 21 - 41 – 93) effettueranno servizio feriale, ad eccezione di corse contrassegnate dai codici evidenziati sugli strumenti informativi. Altre linee (1-1A-3) effettueranno servizio feriale non scolastico. Per orientarsi al meglio è utile riferirsi al libretto orari, sul sito www.startromagna.it o sui canali social di Start Romagna. Sono sospese corse e deviazioni effettuate nei soli giorni di mercato. Il Punto Bus di Cesena sarà aperto da lunedì a sabato, dalle 7 alle 19.

A Cesenatico attivo il servizio feriale non scolastico da lunedì a sabato. Alcune corse modificheranno le frequenze, tutte le informazioni disponibili sui canali online di Start Romagna.

Nei giorni festivi, nell’area extraurbana il servizio verrà interamente sospeso. resteranno attive solo le corse di linea 149 e 156 che connettono con i poli Marcegaglia e Enichem. Sul sito internet www.startromagna .it sono indicati orari e frequenze.

Il servizio suburbano ed extraurbano sarà quello ‘feriale’ e ‘feriale non scolastico’ secondo codici di lettura presenti sui canali online di Start Romagna e confrontabili col libretto degli orari.

Sempre online, si può verificare quali linee restano sospese o modificate (141- 218-94).

I Punto Bus, sia a Forlì che a Cesena, saranno aperti da lunedì a sabato, dalle ore 7 alle 19.

Informazioni utili

www.startromagna.it

WhatsApp Start Romagna 331.6566555

Telegram: Startromagna Forlì-Cesena - Startromagna Ravenna - Startromagna Rimini

Uffici informazioni: nei giorni feriali con orario 8.00-18.00 dal lunedì al venerdì, 8.00-13.00 il sabato

