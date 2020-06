Forlì debutta nella guida Lonely Planet: un viaggio lungo quattro percorsi cicloturistici

Forlì debutta nella guida "Lonely Planet Emilia Romagna", che, in quasi 500 pagine, esplora la nostra regione nelle sue molteplici sfaccettature, passando dal mar Adriatico all’Appennino, raccontando la pianura, i borghi, le città d’arte e tutte le bellezze che vi si possono trovare. Insomma un territorio dai mille colori dove brilla anche il territorio forlivese. Nella guida si trovano tante foto suggestive e i consigli degli autori per apprezzare la vera essenza dei luoghi. Vengono poi forniti gli strumenti, gli itinerari per pianificare il viaggio che si preferisce ed indicati i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il proprio viaggio.

Sono quattro i percorsi citati nella guida turistica e che interessano il Comune di Forlì: "Forlì Razionalista", "Forlì Blu", "Forlì Verde", e "Forlì è un Fiore". Entrano nel dettaglio l'assessore alla mobilità, Giuseppe Petetta, e l'assessore con delega alla promozione turistica, Andrea Cintorino: "Il primo, da Forlì a Castrocaro Terme, è un itinerario che mette in rilievo le testimonianze architettoniche del Razionalismo, l’espressione artistica sviluppatasi intorno agli anni ’20". "Il secondo - proseguono - è un sentiero “delle acque”: si pedala sull’argine del fiume Montone, si prosegue lungo il corso dei Fiumi Uniti, per raggiungere infine il nostro mare e le spiagge della costa".

"Il terzo, da Forlì a Faenza, è un percorso immerso nei paesaggi rurali e nella natura, tra i dolci saliscendi delle stradine pedecollinari, con passaggi nelle aree verdi urbane ed extraurbane - aggiungono -. Il quarto e ultimo itinerario si snoda tra il centro storico e i parchi cittadini. La mobilità dolce si sposa all’innovazione tecnologica proiettando i patrimoni della città nel futuro, grazie alle potenzialità degli strumenti digitali". Le planimetrie con i relativi link (http://www.digibike.it/digibike-forli/) per il collegamento con google maps sono stati pubblicati su Lonely Planet.

Essere nella guida, concludono Petetta e Cintorino, rappresenta "un riconoscimento che premia gli sforzi dell’amministrazione e la sua vocazione alla sostenibilità ambientale e al turismo. Un connubio tra sostenibilità, wellness e mobilità dolce. La rotta tracciata con questi percorsi è quella giusta. Nella città di Ercole Baldini pedala forte la passione per la bici, dall’itinerario urbano per scoprire la città e i suoi parchi, a quelli per collegarla con le più belle città dei dintorni".