Tornano nel weekend "Forlì Fitness & Fun", "Corsa Fluo Run" e la "Passeggiata Street Art"

Tutto è pronto per l'edizione 2018 di “Forlì Fitness & Fun”, iniziativa in programma al Parco Urbano "Franco Agosto" per sabato e domenica. L'evento, inizialmente programmato ad inizio settembre, era stato rinviato a causa del maltempo. Sabato alle 14.30 è prevista l'inaugurazione. Quindi il programma proporrà, oltre a varie attività sportive, un concerto musicale, in serata, del gruppo "Margò". Fra gli intrattenimenti previsti per domenica, invece, spiccano anche il concerto di Filippo Rigotti (ore 18:30), lo spettacolo di fuoco "Acrobaticarea" (20:30) e "Floyd Quartet", tributo ai Pink Floyd (21:30). Anche la corsa "Fluo Run" avrà luogo sabato, così come la passeggiata "Street Art" che si terrà domenica alle 17:30. Per partecipare alla Passeggiata Street Art è necessario prenotare al numero 320 4322943. Per informazioni consultare la pagina Facebook Forlì Fitness e Fun oppure il sito www.comune.forli.fc.it (3204322943 - 3471212432).