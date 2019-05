Forlì ha ricordato le vittime del terrorismo e delle stragi

Forlì ha celebrato giovedì mattina il Giorno della Memoria delle Vittime del terrorismo e delle stragi, ricorrenza della Repubblica Italiana istituita nel 2007. La giornata dall’alto valore simbolico si celebra in considerazione del fatto che il 9 maggio 1978 furono assassinati in luoghi differenti e da differenti matrici lo statista Aldo Moro, ucciso dalle “brigate rosse” e il giornalista Giuseppe Impastato, assassinato per le sue denunce contro la mafia. Il sindaco Davide Drei e il presidente della Provincia di Forlì-Cesena Gabriele Antonio Fratto hanno testimoniato l'attenzione e la partecipazione della città portando un mazzo fiori alle tabelle odonomastiche che ricordano Aldo Moro e Giuseppe Impastato.