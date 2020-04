"Forlì in Azione" dona 300 mascherine a medici e pediatri. I materiali sono stati consegnati da una delegazione forlivese del gruppo rappresentato da Carlo Calenda al presidente dell'Ordine dei Medici di Forlì, Michele Gaudio. "Azione - spiegano Eduardo Puoti e Umberto Orlati, della delegazione di Azione - è sempre stata attenta, dalla sua creazione, ai temi della valorizzazione della sanità e delle competenze, da anni oggetto di smobilitazione progressiva. Medici di famiglia e pediatri sono impegnati ogni giorno in prima linea , rischiando la propria salute per salvaguardare quella degli altri. Abbiamo dunque voluto dare un piccolo contributo per la loro sicurezza, accompagnato da un grande ringraziamento per il lavoro che svolgono".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.