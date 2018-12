Un nuovo punto di riferimento per le donne in gravidanza e le famiglia: nasce Casa Matrica

Inaugura a Forlì uno spazio per la gravidanza e genitorialità consapevole. L’inaugurazione del centro è in programma sabato pomeriggio alle 15.30 in via Siboni 11, con la possibilità di conoscere tutti i professionisti del centro: Chiara Chiadini (ostetrica), Caterina Amadori (ostetrica), Elisa Damiani (psicoterapeuta), Agnese Ferrara (psicologa), Silvia Stango (logopedista), Veronica Faccani (nutrizionista) e Laura Tisselli (consulente Babywearing Italia). Si tratta di personale con competenze specifiche nell’ambito della prima infanzia.

Alle 16 ci sarà un laboratorio di Natale per bimbi da 0 a 6 anni, mentre alle 17.30 "Letture per il pancione". Entra nel dettaglio Damiani: Casa Matrica, questo il nome del centro, si propone come "un luogo accogliente e dedicato alla cura e al benessere della persona sin dalle prime fasi della sua vita; ma anche un luogo di incontro e socialità, di ascolto, di libera condivisione, di buona informazione e di esperienze consapevoli". "Il suo nome affonda le radici nell’hindi Matrika che significa “madre affettuosa” - chiarisce Damiani -. Le Matrikas sono dee indiane protettrici della maternità".

"Casa Matrica - prosegue la psicoterapeuta - nasce dall’incontro tra quattro professioniste, due ostetriche e due psicologhe, che condividono la stessa filosofia di accompagnamento alla maternità, gentile e rispettosa dei tempi di ciascun individuo. Questo centro per la gravidanza e la genitorialità è stato pensato e voluto come punto di riferimento per le famiglie del territorio, dal concepimento lungo tutto il percorso di crescita dei genitori e del bambino".