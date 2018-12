Rifiuti, dopo l'Epifania parte il porta a porta di Alea anche a Forlì: le prime zone interessate

Lunedì 7 gennaio Alea Ambiente avvierà il Porta a Porta in alcune aree di Forlì, in particolare quelle che ricadono nelle fascia A e B. Si tratta delle zone ovest e sud della città, quindi tutto il forese di Villafranca, Roncadello, Cava, Villagrappa (A), e poi San Martino in Strada, le frazioni di viale dell'Appennino, Vecchiazzano, Ca' Ossi e Carpena (B) . Sul sito www.alea-ambiente.it, alla voce Ecocalendari 2019 - Forlì, è possibile consultare oltre all'Ecocalendario anche la mappa con indicate le vie delle prime due zone interessate. Inoltre, in questi giorni sono in fase di consegna da parte di Poste spa, nelle case di tutti i cittadini dei 13 Comuni gestiti da Alea Ambiente, gli Ecocalendari 2019 comunque già consultabili sul sito aziendale. Alcune copie degli Ecocalendari sono anche disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del comune di Forlì.

I cittadini forlivesi delle zone A e B, in partenza il 7 gennaio, sono invitati ad esporre i contenitori la sera prima del giorno di raccolta, seguendo l'ordine del calendario. Il contenitore deve essere possibilmente pieno e col coperchio chiuso; e deve essere esposto all'esterno dell’utenza in corrispondenza della strada o nel punto identificato con gli addetti alla distribuzione, che hanno consegnato i bidoni e materiale informativo. Il contenitore, una volta svuotato dall'operativo sarà lasciato col coperchio aperto per segnalare che il servizio di raccolta è stato effettuato. Inoltre andrà ritirato dal cittadino non appena possibile.

Per un primo periodo conviverà il cassonetto stradale, che comunque verrà ritirato gradualmente; qualche giorno prima del ritiro verrà apposto l'adesivo "Addio al cassonetto" per avvisare i cittadini. "Dopo la partenza dei primi 10 Comuni, adesso tocca alle prime zone di Forlì - afferma il direttore di Alea Ambiente, Paolo Contò -. Ci tengo a ripetere, come ho sempre detto, che i cittadini non si devono preoccupare anche di sbagliare. Devono prendere confidenza col sistema in piena tranquillità. Per qualsiasi dubbio, incertezza o difficoltà riscontrata invito a chiamare Alea Ambiente per avere spiegazioni e consigli, e a consultare il manuale dove sono riportate tutte le indicazioni necessarie alla corretta raccolta differenziata Porta a Porta".

Numeri utili

Per qualsiasi informazione è possibile chiamare al numero verde 800.68.98.98 (solo da telefono fisso); numero 0543 784700 (da cellulare), con le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì non festivi, dalle 8.30 alle ore 18. Il sabato mattina non festivo, dalle ore 08.30 alle 13.00. E’ possibile, inoltre, inviare una mail a info@alea-ambiente.it oppure rivolgersi alla pagina contatti del sito internet www.alea-ambiente.it. E' aperta anche la pagina fb "alea ambiente spa".



QUESTE LE RACCOLTE DEL MESE DI GENNAIO 2019 PER LE ZONE A E B DI FORLI'

Lunedì 7 gennaio: PLASTICA-LATTINE/UMIDO

Mercoledì 9 gennaio: VEGETALE

Giovedì 10 gennaio: CARTA/ UMIDO

Lunedì 14 gennaio: PLASTICA-LATTINE/UMIDO

Mercoledì 16 gennaio: SECCO - VEGETALE

Giovedì 17 gennaio: CARTA/ UMIDO

Lunedì 21 gennaio: PLASTICA-LATTINE/UMIDO

Mercoledì 23 gennaio: VEGETALE

Giovedì 24 gennaio: CARTA/ UMIDO

Lunedì 28 gennaio: PLASTICA-LATTINE/UMIDO

Mercoledì 30 gennaio: SECCO/VEGETALE

Giovedì 31 gennaio: CARTA/ UMIDO