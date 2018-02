Corteo antifascista blindato: lungo il percorso strappati manifesti elettorali

Dal Foro Boario a Piazza Saffi. Erano un centinaio i manifestanti che sabato pomeriggio hanno partecipato al "corteo antifascista", organizzato a seguito del raid di Macerata nel quale sono rimasti feriti 6 migranti. Diversi i cordoni di Polizia, Carabinieri e Polizia Municipale a delimitare il percorso autorizzato dalla Questura. La manifestazione ha avuto inizio al Foro Boario, proseguendo lungo via Ravegnana con slogan contro il fascismo ed interventi anche di cittadini stranieri.

In viale Matteotti, dove sono stati installati i tabelloni elettorali, alcuni manifestanti hanno strappato i cartelli della Lega Nord, mentre davanti alla sede del Partito Democratico è stato acceso un fumogeno. E' stato quindi imboccato via Giorgio Regnoli in direzione del centro storico, dove sono stati scanditi slogan contro i giornalisti davanti alla sede de "Il Resto del Carlino". Cammin facendo si è transitati davanti al bar chiuso per quattro mesi per motivi di pubblica sicurezza, con critiche contro il provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria.

Il corteo, dietro ad alcuni striscioni ("Senza frontiere nessuno è illegale" e "Contro fascismo e frontiere, freedom libertà"), è così arrivato in Piazza Saffi, dove ha preso la parola un giovane di colore, che in arabo ha parlato del razzismo e del fenomeno dell'immigrazione. Alla manifestazione ha aderito "Potere al Popolo", formazione politica della sinistra radicale che comprende anche Rifondazione Comunista.