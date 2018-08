"Forlì Music First, la Musica per prima": iscrizioni aperte fino al 25 settembre

Resteranno aperte fino al 25 settembre le iscrizioni per la quarta edizione di “Forlì Music First – La Musica per prima”, il concorso musicale per cantautori, musicisti solisti e gruppi emergenti di età compresa tra i 16 ed i 35 anni, provenienti dalla Regione Emilia Romagna. Il concorso si inserisce nel palinsesto di “Stati Generali della Creatività 2018” promosso e voluto dall'Assessorato alla Cultura e Politiche Giovanili con il sostegno della Regione Emilia Romagna nell’ambito di “enERgie diffuse” - Settimana della Cultura dal 7 al 14 ottobre in occasione dell'anno europeo della valorizzazione del patrimonio culturale.

All'iniziativa collaborano l'Istituto Musicale Masini e i Centri di Aggregazione cittadini “Officina52” e “La Tana”. L'iscrizione è gratuita: la scadenza è il 25 settembre in caso di consegna a mano, mentre in caso di spedizione con raccomandata con ricevuta di ritorno è il 24 settembre. Per tutte le informazioni è possibile scaricare il bando ed suoi allegati sono scaricabili sul sito del Comune di Forlì all'indirizzo www.giovaniaforli.comune.forli.fc.it.

Una Direzione Musicale formata da esperti del settore di rinomata fama – valuterà i materiali inviati e selezionerà dodici semifinalisti decretando, successivamente i vincitori. Il 10 e l'11 ottobre, alla Fabbrica delle Candele, in Piazzetta Conserva Corbizzi n.9/30, gli artisti si esibiranno (sei per ogni serata) davanti ad una giuria selezionata che decreterà tre finalisti per ogni serata. I sei finalisti si esibiranno, sempre dal vivo, il 12 ottobre davanti alla giuria che decreterà due vincitori (1° e 2° classificato).

"Fare politiche per i giovani significa ancora occuparsi di avvicinarli ai linguaggi della cultura e creare occasioni per il loro protagonismo - commenta l’assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili, Elisa Giovannetti -. L'arte e la musica sono piattaforme universali attraverso le quali rafforzare i rapporti umani e costruire ponti tra generazioni e culture".