Forlì non dimentica: "Uniti nel ricordo delle vittime innocenti delle mafie"

Sabato ricorre la “Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”. Tre anni fa, con voto unanime alla Camera dei Deputati, è stata approvata la legge che istituisce questo momento dedicato alla riflessione e all'azione contro il crimine mafioso. "In questi giorni di enormi difficoltà e sofferenza, in cui l'Italia e il mondo intero sta lottando contro l'epidemia di Coronavirus, il Comune di Forlì si unisce simbolicamente a tutte le realtà attive nell'impegno quotidiano per la legalità esprimendo la vicinanza della nostra collettività ai familiari, ai colleghi e agli amici di tutte le vittime innocenti delle mafie, del terrorismo e del crimine - è la nota dall'assessorato alla Legalità -. E' un abbraccio virtuale che vuole testimoniare affetto e ribadire volontà di giustizia".

