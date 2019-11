Auto in fiamme in tangenziale: rapido intervento dei Vigili del Fuoco

Auto in fiamme in tangenziale. Il fatto è avvenuto nella prima serata di sabato, poco prima delle 19.30, all'altezza dello svincolo del cimitero monumentale direzione Faenza. L'automobilista ha fatto in tempo ad accostare, evitando guai peggiori per la sua incolumità. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di viale Roma, che hanno provveduto ad estinguere le fiamme. Non ci sono state particolari ripercussioni. Sul posto erano presenti anche le forze dell'ordine.

Foto di repertorio