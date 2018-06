Nuovi contatori elettronici del gas anche a Forlì: ne saranno sostituiti 40mila

Il vecchio contatore meccanico del gas deve cedere il posto a quello elettronico di nuova generazione: è quanto stabilito dalla Delibera 631/13/R/Gas dell’AEEGSI ora ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). E’ iniziata nei Quartieri forlivesi di Bussecchio, Musicisti, Romiti, Foro Boario, Pianta e Ospedaletto, l’installazione, da parte di Inrete Distribuzione Energia S.p.A., società del Gruppo Hera, di circa 12.300 nuovi contatori elettronici del gas. L’attività, che continuerà fino alla fine del 2018, consentirà di installare nel Comune di Forlì complessivamente circa 40.000 contatori gas di nuova generazione. I cittadini interessati saranno preventivamente informati con locandine affisse negli androni dei palazzi e avvisi lasciati in buchetta.

I misuratori di nuova generazione, conformi a tutte le direttive nazionali e comunitarie in materia, potranno essere teleletti, rendendo possibile la fatturazione su consumi reali, e gestiti da remoto, come già ora accade per i contatori dell’energia elettrica.

Le modalità operative delle sostituzioni e un numero verde a disposizione. Ai clienti sarà lasciato l’avviso di installazione almeno cinque giorni prima dell’esecuzione degli interventi di sostituzione contatore. La presenza fisica del cliente o di un suo incaricato non è necessaria se il contatore si trova all’esterno dell’abitazione. In caso di apparecchi posti all’interno, se gli incaricati Inrete non dovessero trovare nessuno al domicilio, lasceranno una avviso in buchetta per fissare un nuovo appuntamento. A sostituzione avvenuta, saranno lasciate al cliente, direttamente o vicino al contatore o nella cassetta della posta, le istruzioni per accendere il display e leggere a fini di controllo e conoscenza personale, il numeratore della lettura.

Gli operatori incaricati da Inrete Distribuzione Energia S.p.A. saranno dotati di tesserino di riconoscimento e nessuno è autorizzato a chiedere denaro per questo intervento, essendo la sostituzione gratuita, o a proporre alcuna revisione di contratto.

In caso di dubbi, per verificare l’identità degli operatori, è possibile contattare il numero verde gratuito da rete fissa e cellulare (800.990.250), attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13; gli operatori del call center sono in grado di verificare l’identità dei nostri operatori, per garantire la sicurezza dei nostri utenti.

Per ulteriori informazioni www.inretedistribuzione.it