Piano dell'aria, Forlì si tinge di verde: "domenica ecologica" straordinaria in città

Domenica si tinge di verde per i forlivese. Sarà, infatti, la prima delle quattro ‘domeniche ecologiche’ programmate nella città mercuriale da qui alla prossima primavera, nell’ambito delle nuove misure antismog previste con l’aggiornamento del Pair (il Piano Aria Integrato Regionale). La prossima domenica ecologica "straordinaria", come da ordinanza comunale numero 745 del 29 ottobre, sarà quella del 20 gennaio, successiva a quella "ordinaria" di ogni domenica prima del mese del 13 gennaio. Gli appuntamenti successivi saranno domenica 3 febbraio, domenica 24 febbraio, domenica 3 marzo e domenica 31 marzo.

Cosa succede nelle ‘domeniche ecologiche’?

In pratica, durante le domeniche ecologiche valgono le stesse limitazioni alla circolazione veicolare che, da ottobre a marzo, sono in vigore dal lunedì al venerdì. Quindi, dalle 8.30 alle 18.30, nell’area individuata dall’ordinanza (che abbraccia buona parte del centro abitato di Forlì) potranno circolare solo i veicoli a benzina omologati Euro 2 o successive, i diesel omologati Euro 4 o successive, i ciclomotori e motocicli omologati Euro 1 o successive, i veicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico, quelli funzionanti a metano o Gpl, gli autoveicoli in car pooling. Restano valide, naturalmente, anche tutte le deroghe previste.