I musei di Forlì ad Arte Fiera 2019: due opere delle collezioni civiche esposte alla prestigiosa fiera bolognese

Con il prestito di due opere delle Collezioni del Novecento di Palazzo Romagnoli, il Comune di Forlì sarà presente all'interno della mostra “Solo Figura e Sfondo”, prima parte di un progetto triennale dedicato alle collezioni istituzionali d’arte moderna e contemporanea dell’Emilia-Romagna, pubbliche e private.

"Solo figura e sfondo" inaugura il ciclo intitolato Courtesy Emilia-Romagna: una serie di mostre temporanee, allestite all’interno di Arte Fiera a Bologna a partire dall’edizione del 2019, che si propone di celebrare il patrimonio collezionistico del territorio, un vero e proprio “museo diffuso”, dalla prospettiva di un curatore (che cambierà ogni anno) e di un tema da lui proposto. “La vita è solo figura e sfondo”: è la frase di Samuel Beckett scelta dal curatore Davide Ferri per indicare la direzione in cui si sviluppa la mostra, privilegiando lo svolgimento di un tema centrale dell'arte: il rapporto tra figura e sfondo, non solo in termini formali, ma soprattutto lirici e atmosferici.

“Futurista” Ritratto (Siamo in quattro. Beato chi li trova) il dipinto che Giacomo Balla donò al Cenacolo Artistico Forlivese negli anni ‘20 e la composizione Tenaglia e camera oscura, opera realizzata da Afro Basaldella per la Collezione di Giuseppe Verzocchi dedicata al tema del lavoro, , abitualmente conservate a Palazzo Romagnoli, trovano naturale collocazione all'interno di questo progetto artistico e potranno essere ammirate da tutti i visitatori di Arte Fiera 2019 fino a lunedì 4 febbraio (Padiglione 26). Per informazioni: www.artefiera.it Servizio Cultura e Turismo; telefono 0543 712627