Attività extrascolastiche: in città arriva il quarto centro educativo per disabili

Per una integrazione sempre piu' efficace degli alunni e studenti disabili il Comune di Forli' punta sui centroeducativi, che da tre passano a quattro. Come ha spiegato in Consiglio comunale il vicesindaco Lubiano Montaguti, si tratta di "strutture per l'attivita' extrascolastica", in moduli di due ore, tra studio e gioco e laboratori, nei quali si interviene sui disabili con progetti individuali. Il contributo del Comune al funzionamento dei centri passa cosi' da 220 a 300.000 euro, quello per l'inserimento dei disabili da 180 a 240.000 euro, a cui si aggiunge la quota annua per intervenire sulle agevolazioni economiche. Montaguti, al termine di un dibattito che si accende piu' volte, sottolinea il suo "orgoglio per un sistema plurale dl territorio", per cui affermare come fa l'opposizione che "cooperative sociali, nidi, scuole private paritarie sono iscritte alla Legacoop o alla sinistra che vota Pd e' un ragionamento che lascia il tempo che trova".

Dati alla mano in citta' si contano 23 nidi, di cui otto in gestione diretta; quattro in concessione; sei in convenzione con parrocchie, cooperative e privati; cinque privati non convezionati. Ci sono inoltre 10 sezioni primavera, nove piccoli centri educativi e quattro spazi bimbi privati. La copertura della domanda potenziale e' al 47%, rispetto alla media nazionale del 18% e regionale del 30-33%. Ancora: sono 36 le scuole d'infanzia, di cui otto comunale, 15 statali e 13 private paritarie "tutte di emanazione cattolica". Infine nove istituti comprensori. Montaguti non vuole sentire parlare di "modello", ma di "approccio forlivese", con "un sistema convintamente misto, a forte governance pubblica". Via libera alla delibera a maggioranza con 18 voti favorevoli, un contrario, Fratelli d'Italia, e nove astenuti, tra cui un paio di esponenti di maggioranza. (fonte Dire)