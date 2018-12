Rifiuti, il nuovo sistema di raccolta Alea a Forlì: partenza e EcoCalendario, tutte le informazioni utili

Il nuovo sistema di raccolta rifiuti porta a porta di Alea Ambiente nell'area del centro storico di Forlì e nelle zone "C e D" scatterà il prossimo 5 febbraio. E' quanto si evince dall'EcoCalendario per l'anno 2019, in distribuzione a tutte le utenze e già disponibile anche online o all'Urp del Comune di Forlì). Le zone C e D sono comprensive della periferia forlivese est e nord (quartieri Spazzoli, Musicisti, parte di Bussecchio, Ronco, Coriano, Ospedaletto e le frazioni su via Cervese). In quest'ultime aree è ancora in corso la consegna alle utenze dei bidoncini.

Come funziona il sistema di raccolta

I cittadini sono invitati ad esporre i contenitori la sera prima del giorno di raccolta, seguendo l'ordine del calendario. Il contenitore deve essere possibilmente pieno e col coperchio chiuso; e deve essere esposto all'esterno dell’utenza in corrispondenza della strada o nel punto identificato con gli addetti alla distribuzione, che hanno consegnato i bidoni e materiale informativo. Il contenitore, una volta svuotato dall'operativo sarà lasciato col coperchio aperto per segnalare che il servizio di raccolta è stato effettuato. Inoltre andrà ritirato dal cittadino non appena possibile.

Il debutto in 29 quartieri della città il 7 gennaio

Il nuovo sistema di raccolta di Alea Ambiente debutterà lunedì 7 gennaio nelle aree che ricadono nella fascia "A" e "B". Sono complessivamente 29 i quartieri coinvolti. Nella "zona A" ricadono le aree della cintura urbana: Barisano compresa via Trentola, Poggio comprese via Brugnola e via Zignana, Cava, Villafranca, Villanova, Villagrappa, San Martino di Villafranca, Branzolino, Roncadello, San Tomé, Petrignone, Castiglione, Malmissone via Calendalone inclusa, Pianta fino a via Ravegnana (dal civico 49 al 295), fino a via Somalia (civici dispari fino a 87; pari da 40 a 78), Schiavonia e San Biagio fino al confine col centro storico.

La" zona B" comprende i quartieri Romiti, Ca'Ossi, Resistenza San Varano, Rovere, Ladino, Massa, Vecchiazzano, San Martino in Strada, Ravaldino, parte di Bussecchio (fino a via Decio Raggi solo numeri pari), Grisignano (viale della Costituzione, via delle Caminate) e San Lorenzo (in sei arterie). Lunedì si procederà alla raccolta di plastica-lattine e umido; mercoledì 9 gennaio del vegetale; giovedì 10 gennaio di carta e umido.

Numeri utili

Per qualsiasi informazione è possibile chiamare al numero verde 800.68.98.98 (solo da telefono fisso); numero 0543 784700 (da cellulare), con le seguenti modalità: dal lunedì al venerdì non festivi, dalle 8.30 alle ore 18. Il sabato mattina non festivo, dalle ore 08.30 alle 13.00. E’ possibile, inoltre, inviare una mail a info@alea-ambiente.it oppure rivolgersi alla pagina contatti del sito internet www.alea-ambiente.it. E' aperta anche la pagina fb "alea ambiente spa".