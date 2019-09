Forlì ricorda le vittime degli eccidi nazisti all'aeroporto

Mercoledì alle11.30 al Cimitero Monumentale di Forlì, in via Ravegnana, il sindaco Gian Luca Zattini, il rabbino della Comunità ebraica di Ferrara e delle Romagna Luciano Caro, il testimone sopravvissuto alle leggi razziali Cesare Moisè Finzi renderanno omaggio alle 42 vittime uccise dai nazisti all’aeroporto di Forlì tra il 5 ed il 25 settembre 1944. I loro resti erano stati seppelliti in fosse comuni e, dopo un'opera di ricerca storica, esumazione e riconoscimento hanno trovato definitiva sepoltura presso il Cimitero Monumentale. Insieme al ricordo verrà proposto un momento commemorativo. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.