Forlì ricorda le vittime della strage in Nuova Zelanda con una fiaccolata

A Forlì una fiaccolata per le vittime della strage in Nuova Zelanda. La comunità mercuriale esprimerà domenica il suo profondo cordoglio alle famiglie coinvolte dall'orribile attentato avvenuto nelle due moschee della città di Christchurch, che ha provocato 49 morti e diversi feriti. L'appuntamento si terrà alle 18. Scenderà in piazza la comunità musulmana di Forlì, l’associazione Afaf e i giovani musulmani d’Italia-sezione di Forlì: "Vorremo che tutta la cittadinanza si riunisca per rispetto, e per ripudiare il crimine umano di qualsiasi stampo".