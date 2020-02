Forlì ricorda le vittime delle Foibe e scopre "La pietra del Ricordo"

Lunedì 10 febbraio Forlì celebra il "Giorno del Ricordo", la commemorazione in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano dalmata e delle vicende del confine orientale. Alle 9.30, in via Martiri delle Foibe ci sarà lo scoprimento del monumento "La pietra del Ricordo" alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini e delle autorità cittadine. Alle 11, nella sala dell'incontro a Palazzo Romagna, sarà illustrata la soria della nascita del monumento cittadino a ricordo delle vittime delle foibe. Oltre al sindaco Zattini interverranno Sonia Bonfiglioli, presidente Bonfiglioli Riduttori; Electra Stamboulis, dirigente Liceo Artistico Canova; i rappresentati delle famiglie degli esuli degli esuli istriani, fiumani, giuliani e dalmati Alberto Urizio, Edda Marchese ed Franca Ulrich.