Un piccolo gesto per tante famiglie: torna la Giornata della Solidarietà

Sabato la Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì Onlus, il Comitato per la Lotta contro la fame nel Mondo, con il patrocinio del Comune di Forlì promuovono la Giornata della Solidarietà per la città di Forlì. Nei supermercati che aderiscono all'iniziativa, sarà possibile contribuire all'acquisto di prodotti da donare all'Emporio della Solidarietà. Sono richiesti zucchero,olio di oliva, tonno, legumi, passata di pomodoro, pasta, latte a lunga conservazione, sapone solido e dentifricio.

I volontari, presenti in ogni supermercato per raccogliere i prodotti, provengono principalmente dai Centri di Ascolto Caritas parrocchiali, dal Gruppo Alpini Forlì, e presteranno servizio anche alcuni ragazzi del Servizio civile e del Campo Shalom. A aprile 2018, i centri d'ascolto aderenti risultavano essere 25, compreso il diocesano, per un totale di 450 famiglie servite, delle quali 50 sono in possesso anche di una tessere infanzia (nuclei in cui sono presenti bambini in età 0-18 mesi). In totale, nell’anno 2017, sono state servite circa 720 famiglie (75 di queste possedevano anche una tessera infanzia), per un totale di circa 2.500 beneficiari.

I punti di raccolta

CONAD AEROPORTO (Via Vassura, 38)

CONAD SUPERSTORE (Via Bengasi, 51)

CONAD APPENNINO (Viale Risorgimento, 254)

CONAD LA CAVA (Piazzale P.L. Giovagnoli, 3 – Forlì)

CONAD STADIUM (Piazza Falcone e Borsellino, 2)

CONAD IPERMERCATO (P.zale della Cooperazione,1)

CONAD RAVALDINO (Via Silvio Corbari, 21)

SIMPLY(Via Balzella, 2)

A&O Ronco (Via Seganti, 2)

A&O Vecchiazzano (Via del Cavone, 7)

A&O (Via Cervese, 117)

FAMILA ( Via A. Costa 49)

CONAD VILLE UNITE, (via Farini 89) San pietro in Vincoli

CONAD CITY, (via Farini 14) San Pietro in Vincoli