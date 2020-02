Un corso di fumetti gratuito e un concorso per sensibilizzare sulla donazione del sangue

Al via lunedì 2 marzo il il corso gratuito di fumetto “PerCorso di Fumetto”, organizzato dall'Avis Comunale di Forlì e dalla Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle", dalle 16 alle 18 nella sala Arancione della Fabbrica delle Candele. Il primo incontro è dedicato al mondo fumettistico e al concetto di solidarietà e donazione. Un evento gratuito aperto agli iscritti e a tutti i cittadini interessati.

“PerCorso di Fumetto” si sviluppa in 10 incontri per la durata complessiava di 20 ore si svolgerà tutti i lunedì e giovedì dalle 16 alle 18, dal 2 marzo fino al 2 aprile. Grandi autori, anche di fama internazionale, saranno presenti come docenti, fra loro Davide Fabbri, Onofrio Catacchio, Davide Reviati, Marco Verni, Guglielmo Signora, Maurizio Geminiani.

Il concorso

Scopo e tema del Concorso, col supporto dello stesso corso, è la creazione di un elaborato fumettistico di due tavole allineato alla conoscenza/promozione della donazione di sangue, con la certezza che il lavoro basato sull’immagine abbia in sé la capacità di emozionare e veicolare innovative riflessioni su questo gesto di grande valenza sociale. I giovani a confronto sulla tematica del valore intrinseco di solidarietà e donazione. Uno spunto che faccia riflettere, magari informandosi sulle tante storie della vita e a tradurle nel linguaggio delle “nuvolette”, evitando gli stereotipi e le leggende metropolitane: affrontate il tema con la consapevolezza che “donare è anche ricevere”. Il fumetto è un grande mezzo di comunicazione, è un linguaggio aperto e fruibile per tanti ambiti e situazioni, le parole e le immagini fumettistiche sono in grado di trasformare una storia della Nona Arte capace di trasmettere valori e concetti sociali. Tutto questo è racchiudibile nella semplice quanto efficace affermazione che “donare è anche ricevere”. I partecipanti sono quindi chiamati ad esprimere attraverso il loro elaborato fumettistico l’essenza più ampia di questo concetto e nella creazione artistica ogni argomento è lecito.

Il progetto

Tutti gli iscritti del Corso possono anche partecipare al Concorso di Fumetto a Premi, Concorso gratuito di Fumetto promosso dall'Avis Comunale di Forlì dal titolo “Donare è anche Ricevere - Il sangue essenza di vita", che ricordiamo rivolto agli studenti delle Quarte e Quinte degli Istituti Superiori di Forlì, volto a migliorare e soprattutto a stimolare una più profonda comprensione dell’universo della donazione e solidarietà. L'Avis Forlì e la Fumettoteca Regionale invitano tutti gli interessati a partecipare, due tavole, una storiella breve, è la richiesta dal Bando, con l'invio dei fumetti si partecipa ad una mostra, si riceve un riconoscimento e, per i primi vincita in denaro: Il montepremi prevede 600 euro per il primo classificato, 500 euro per il secondo e 400 euro per il terzo. Il bando di partecipazione scade il 30 aprile ed è scaricabile del sito dell'Avis Forlì.

Per ulteriori informazioni, Fumettoteca: 339 3085390.