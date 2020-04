"ForlìDante": la maratona dantesca continua con video e incontri online

Anche se l'emergenza Coronavirus ha imposto il blocco totale degli eventi pubblici, L'Associazione Culturale Direzione21 rimane attiva e guarda avanti con fiducia al futuro, organizzando la programmazione della manifestazione in forme alternative. In tale ottica, Direzione21 ha proseguito, con le scuole coinvolte, il lavoro preparatorio alla maratona dantesca tramite video, messaggi e videoconferenze. Alcune di queste ultime saranno rese disponibili dalla settimana prossima, sulla pagina Facebook (@direzione21) e sul canale YouTube (Direzione21 Ass.Culturale) di Direzione21. Si tratta di contributi video di Franco Palmieri, Francesca Fantini e Marco Viroli, riguardanti Dante e alcuni canti della Divina Commedia. Per i contributi: https://www.youtube.com/playlist?list=PLkRaebXxv_cSV_rJaqHVHnVDsCHiW2GZq

Inoltre l'associazione comunica che, causa il perdurare dell'emergenza Covid-19, non sarà possibile tenere dal vivo gli eventi di aprile dell'edizione 2020 di "ForlìDante. Tòta la Cumégia". Gli incontri si svolgeranno ugualmente via streaming sui canali social.

Questo è il calendario delle date e degli orari in cui verranno resi disponibili online sulla pagina Facebook e sul canale YouTube i prossimi eventi della Sesta Edizione:

Giovedì 16 aprile, ore 17.30 - La Commedia di Dante tradotta da Gianfranco Bendi: un patrimonio di memoria e tradizione, presentazione a cura di Marco Viroli e Franco Palmieri di Direzione21. Letture di Maurizio Mambelli.

Venerdì 22 aprile, ore 17.30 - Dante e l'Italia, ovvero: come celebrare bene il Dantedì, presentazione a cura di Alberto Casadei.

Rinviato a data da destinarsi: Tra Inferno, Purgatorio e Paradiso, laboratorio pratico di lettura e di interpretazione con Riccardo Pratesi e Franco Palmieri.

Resta per ora invariato il programma delle tre date delle camminate (4 maggio, 18 maggio, 15 giugno) e della maratona dantesca (6 giugno) che, nel caso in cui non fosse possibile effettuare in tale data, verrà recuperata entro l'anno 2020.