Forlifarma dona prodotti per l'igiene alla sezione femminile del carcere

Nuova donazione di Forfifarma. In accordo con l'amministrazione comunale, l'azienda ha fatto recapitare alla sezione femminile del carcere cinque scatole di guanti da 100 paia, trenta confezioni di disinfettante gel, dieci confezioni di shampoo e dieci creme protettive per la pelle e il corpo. Si tratta, spiega il presidente di Forlifarma, Franco Sami, di "due scatole di prodotti, molto utili in questo difficile momento che viviamo, per la salute delle detenute, consegnate su richiesta della direttrice del carcere, Palma Mercurio ed in accordo col comune di Forlì".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.