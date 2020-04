Forlimpopoli, parte la distribuzione dei buoni spesa: interessate 150 famiglie

Gli uffici comuni di Forlimpopoli stanno ultimando la stesura del primo elenco di persone aventi diritto al contributo assicurato dallo Stato per chi si è venuto a trovare in stato di difficoltà dal punto di vista alimentare a causa della pandemia da coronavirus. Si tratta - per ora - di 150 famiglie che riceveranno nei prossimi giorni i buoni. "Il Comune di Forlimpopoli non sta però dimenticando le altre famiglie, che già versavano in condizioni di gravi difficoltà economiche anche prima dello scoppio della pandemia e che ora si è aggravata ulteriormente", evidenzia il sindaco Milena Garavini.

"Grazie anche alla generosità degli esercenti del territorio e alla collaborazione delle associazioni di volontariato, l'amministrazione è infatti impegnata nella distribuzione di aiuti alimentari anche a questo gruppo di famiglie in difficoltà - conclude il primo cittadino -. Parallelamente alla distribuzione dei buoni pasto, prosegue quella delle mascherine donate dalla Regione ed acquisite dal Comune".