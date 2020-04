Forlimpopoli, aiuti alle famiglie: il Tennis Club invita i suoi soci a donare

Si allarga ulteriormente la gara di solidarietà tra le diverse associazioni forlimpopolesi a sostengo delle famiglie in maggiore difficoltà a causa del coronavirus. Dopo il concerto online di Dai de Jazz, anche l'associazione Tennis Club di Forlimpopoli dà il proprio contributo scrivendo ai propri associati per invitarli a donare sul conto corrente attivato dall'amministrazione comunale (IT41S 06270 67790 CC0290251520) a sostengo della solidarietà alimentare per le famiglie in difficoltà.

"Siamo felici che il conto da noi attivato - ha dichiarato Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli - abbia intercettato un desiderio che evidentemente è nel cuore dei nostri concittadini e delle diverse realtà che ne compongono il tessuto. Sono queste le notizie che, nonostante il momento difficile, ci rendono orgogliosi di far parte di questa comunità".

Tutti coloro che effettueranno delle donazioni sul conto corrente potranno usufruire di diverse forme di incentivi fiscali, ovvero per le persone fisiche detrazione Irpef pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, mentre per i soggetti titolari di reddito d'impresa saranno deducibilità dal reddito d'impresa e ai fini Irap. Occorre ndicare nella causale del bonifico: "erogazione liberale per misure di solidarietà alimentare ex art. 2, co. 3, Ordin.PCM 658/2020 — art. 66 DL 18/2020".