Forlimpopoli, aiuti e donazioni: una grande dimostrazione di generosità alla Protezione Civile

Proseguono le iniziative solidali della Protezione Civile di Forlimpopoli in questa straordinaria situazione di emergenza da Covid-19. "In questi anni abbiamo maturato esperienze nella gestione di calamità naturali, per noi questa è la prima gestione di una emergenza sanitaria - afferma Giuseppe Libretti, coordinatore del gruppo di volontari operativi in queste settimane - e ci ritroviamo a svolgere attività nuove e prima d'ora mai realizzate. Siamo presenti ogni giorno sul territorio comunale di Forlimpopoli con una squadra di 6/8 persone che svolgono vigilanza e assistenza alla cittadinanza, di concerto con l'amministrazione Comunale, e ci siamo adoperati per reperire derrate alimentari e materiali di prima necessità. Con il consenso di tutti i soci, abbiamo contribuito alla fornitura delle mascherine che proprio in questi giorni distribuiamo alla cittadinanza per conto del Comune. Tutto questo grazie ai nostri volontari e al senso di solidarietà di tante persone, ne cito due fra i tanti, Sedioli Angelo e Camporesi Maurizio, che non si tirano mai indietro quando si tratta di mettersi a disposizione dell'Associazione".

Una delle iniziativa originali e nuove che viene realizzata da alcune settimane, è quella della distribuzione ogni sera di 20 pizze grazie alla generosità della Pizzeria Domus, di Magic Pizza, della Pizzeria Malù e della Pizzeria New Fantasy: con servizio a domicilio realizzato dalla Protezione Civile e dalla Croce Rossa vengono consegnate pizze per cena alle famiglie in lista dei servizi sociali. Sulla scia di questa attività, la Pizzeria New Fantasy, offrirà il pranzo pasquale al personale e agli ospiti della Casa di Riposo Pellegrino Artusi, saltata alla cronaca per i numerosi contagi delle settimane scorse. "Per dare un messaggio di speranza e per dimostrare senso di vicinanza alle persone che vivono in prima persona questa emergenza - dice Fantini Andrea, titolari della pizzeria - io e Natascia Babini abbiamo deciso di preparare il pranzo pasquale e di consegnarlo nel rispetto delle misure di sicurezza previste. Il menù prevede lasagne alla bolognese, coniglio arrosto, arrosto di cappone, cotolette di pollo, verdure al forno e patate, colomba pasquale". La Protezione Civile di Forlimpopoli e suoi volontari ancora una volta danno dimostrazione di essere una comunità coesa e solidale, grazie anche ai cittadini che sono sempre molto collaborativi.