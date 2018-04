Forlimpopoli, al via laboratori per genitori e bambini insieme

Da martedì le neo-mamme di Forlimpopoli avranno l’opportunità di partecipare ad un laboratorio di massaggio al neonato organizzato dal Centro per le Famiglie Distrettuale. Il massaggio è una modalità di interazione corporea che oltre a rinforzare la relazione madre/bambino ha importanti effetti per il piccolo risultando spesso risolutivo per la risoluzione di piccoli disagi quali, ad esempio, le coliche. L’esperienza rappresenta anche un importante momento di condivisione tra mamme. Il corso si rivolge a genitori e bambini entro l’anno di vita e si articolerà in 5 incontri di un’ora e mezzo e sarà tenuto da Luisa Ciracò, psicologa e insegnante dell’Associazione Italiana Massaggio Infantile il lunedì dalle 14,15 alle 15,45.

Analoghi laboratori sono in partenza a Meldola, Bertinoro e Castrocaro Terme. L’iscrizione (entro lunedì) prevede un contributo di partecipazione di 40 euro. Lunedì si chiudono le iscrizioni per il laboratorio di psicomotricità “Giochi con me?”, rivolto a genitori e bambini dai 24 ai 36 mesi condotto da Daniela Carlini Gentili, esperta in Pratica Psicomotoria Educativa. Un momento di gioco per riscoprirne il valore nella relazione e nella quotidianità! L’iniziativa laboratoriale prevede 1 incontro di presentazione e un incontro di restituzione finale con i soli genitori iscritti e cinque incontri di giochi insieme della durata di 50 minuti nelle date 12, 19, 26 aprile e 3, 10 maggio (2 turni alle ore 9,30 e 10,30). È richiesto un contributo di 70 euro.

Sempre lunedì si chiudono le iscrizioni per il laboratorio di gioco psicomotorio e matematica "Diamo i numeri", rivolto a genitori e figli di 5 e 6 anni. La matematica è spesso uno degli scogli più difficili da affrontare per i bambini, eppure appartiene alla maggior parte dei nostri contesti di vita: la spesa, il cucinare, l'orientarsi nello spazio, la lettura dell'orologio e il gioco. Ed è proprio grazie al gioco psicomotorio, allo sperimentare attraverso il proprio corpo, che per il bambino può diventare non solo un linguaggio comprensibile, ma persino un'avventura divertente. Assieme saranno esplorati alcuni basilari concetti matematici, rigorosamente giocando

Il laboratorio si svolge in 5 incontri che si terranno al sabato dalle 10,30 alle 11,30 a partire dal 14 aprile ed è a cura di Chiara Aldini, psicomotricista, e Veronica Porfido, logopedista. È previsto un incontro di presentazione con i genitori lunedì alle 18,30. È richiesto un contributo di 60 euro. I laboratori a Forlimpopoli si svolgeranno presso i locali della sede territoriale del Centro per le Famiglie (c/o Casa della Salute) in via Bazzocchi 4. Per maggiori informazioni e prenotazioni: 328.1243117 – c.famiglie@gmail.com