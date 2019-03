Forlimpopoli, all'Artusi il gran galà di beneficenza della Croce Rossa

È diventato un appuntamento immancabile il Gran Galà di beneficenza della Croce Rossa di Forlimpopoli, organizzato da molti anni nella sede dell’Istituto Alberghiero Statale “Artusi” e che quest’anno si è svolto venerdì sera. Sempre vicino al termine del periodo del Carnevale per sottolineare la festa che caratterizza questo evento mondano del territorio, l’unico organizzato dalla Croce Rossa per raccogliere fondi necessari al sostegno della popolazione di Forlimpopoli e Bertinoro. L’organizzatrice della serata, l’ispettrice Bruna Dirani La Manna, ha spiegato le necessità legate sempre di più alla carenza di denaro che rende urgente provvedere al cibo e nei generi di prima necessità. Per questo la Croce Rossa rivolge la propria attenzione ai bisogni socio-assistenziali nell’ambito della cura sanitaria, ricorrendo anche al pagamento dei ticket sanitari per le visite mediche, distribuendo il latte necessario alla crescita dei bambini piccoli.

Ma non sono soltanto le famiglie ad essere bisognose dell’aiuto della Croce Rossa, bensì anche i giovani e per questo una parte dei fondi raccolti con la cena di ieri sera sono stati destinati alle 10 borse di studio che tradizionalmente vengono assegnate agli alunni dell’Istituto Alberghiero per il pagamento delle tasse scolastiche e dei libri. Il Dirigente Scolastico Giorgio Brunet ha sottolineato l’importanza di offrire agli studenti della scuola le opportunità dell’istruzione e della formazione ad una professione molto richiesta nel nostro territorio, attraverso il sostegno economico ai più meritevoli. La consegna delle 10 borse di studio consentirà l’incremento di un settore specializzato e al quale contribuiscono anche i giovani locali.

Il Commissario Emanuele Pignatiello ha invece illustrato il prossimo obiettivo da raggiungere, ossia l’acquisto di un mezzo di trasporto adeguato alle necessità che la Croce Rossa affronta quotidianamente, sia per la fornitura del cibo, sia per il trasporto delle persone con handicap. Infatti, nel territorio sono presenti anche giovani che necessitano di terapie specifiche e le attivissime socie della sezione femminile di Forlimpopoli si prodigano in tante iniziative di sensibilizzazione, seguendo gli eventi nel calendario e proponendo iniziative che coinvolgono la cittadinanza. Dopo verifiche accurate sullo stato finanziario delle famiglie richiedenti affinché l’aiuto predisposto possa seriamente aiutare, si procede con l’assegnazione dell’assistenza necessaria compreso anche, in casi particolarmente gravi, il pagamento della retta dell’affitto di casa, il sostegno nell’attività sportiva per i giovani che diversamente non farebbero l’indispensabile attività motoria. La cena di Gala è stata preparata dallo chef dell’istituto Luca Zannoni con gli alunni della 3°D. Il ricevimento di sala è stato curato dai professori Matteo Maltoni e Pierpaolo Mazzoni con gli alunni della 2°C, 2°E, 3°C e 4°H. L’accoglienza è stata guidata dalla professoressa Caterina De Santis insieme alle classi 2°D, 2° F, 2° G, 3°B. Durante la cena si sono esibiti due ballerini di tango argentino dell’associazione “Il paese dei ballokki” e sono stati estratti a sorte tre premi offerti tra i quali una pelliccia della Pellicceria Cristina di Meldola.

Oltre alla cena del Galà, la Croce Rossa raccoglie fondi confezionando pacchi al centro commerciale nel periodo natalizio, proponendo regali per la festa della mamma in piazza a Forlimpopoli, organizzando la tradizionale partita a calcio con la squadra del Cesena. La serata ha registrato il tutto esaurito in sala in un appuntamento consolidato ed atteso nel territorio che ogni anno vede la presenza anche delle autorità politiche, civili e militari.