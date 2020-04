Forlimpopoli, aperte le iscrizioni al nido "La lucciola": c'è tempo fino al 29 aprile

Sono aperte fino al 29 aprile le iscrizioni al nido d'infanzia comunale "La Lucciola" di Forlimpopoli. Per l'anno 2020-2021 il servizio di nido comunale per i bambini residenti nel Comune di Forlimpopoli che al 30 settembre scorso abbiano un'età compresa tra i 9 e i 32 mesi sarà infatti attivo unicamente presso la struttura "La Lucciola" di via Allende 25, che è organizzata in due sezioni (indicativamente una per bambini d'età 9 — 20 mesi (al 30 settembre) e una per bambini in età 21-32 mesi (al 30 settembre) con orario 07:30-16 (ma con possibilità di uscita anticipata fra le 12:30 e le 13:15).

Le domande potranno essere effettuate esclusivamente on line fino a 29 aprile collegandosi al sito del Comune di Forlimpopoli, (www.comune.forlimpopoli.fc.it) nella sezione "Utilità" e cliccando su "Servizi Scolastici" (copia integrale del bando è scaricabile all'indirizzo http://www.comune.forlimpopoli.fc.it/upload/forlimpopoli_ecm10/gestionedocumentale/SDevelop21420033016060_784_10084.pdf). Per quanto concerne l'anno in corso, l'amministrazione comunale ha ritenuto doveroso sospendere il pagamento delle rette per i servizi della scuola dell'infanzia e degli asili nido vista l'impossibilità di erogare il servizio.

Foto di repertorio