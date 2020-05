Forlimpopoli, appello unanime ai cittadini del Consiglio comunale: "Rispettare le regole"

Il Consiglio comunale di Forlimpopoli, insieme al sindaco Milena Garavini, ha rivolto un appello ai cittadini affinché rispettino le regole in questa fase 2 dell’emergenza sanitaria. "Durante la fase di lockdown la comunità forlimpopolese si è dimostrata attenta e capace al rispetto delle regole ma ora come non mai non si può abbassare la guardia - è la premessa dell'appello -.È assolutamente necessaria la ripartenza delle attività e della vita produttiva della città, ma ciò non può prescindere da un rispetto delle regole di distanziamento, di protezione personale e dal divieto di assembramento che, se non rispettate, rischierebbero di riportarci indietro in una fase acuta della pandemia, con conseguenze drammatiche sia dal punto di vista sociale che economico".

"Siamo una comunità responsabile che in diverse occasioni ha saputo dimostrare capacità di ascolto, solidarietà verso i più deboli, attenzione all’ambiente e determinazione; per questo a tutti i forlimpopolesi va il nostro più sentito ringraziamento - viene aggiunto -. Solo con lo sforzo di tutti, insieme, possiamo ripartire con sicurezza per continuare a costruire il futuro di Forlimpopoli". Il messaggio è a firma del presidente del Consiglio comunale Enrico Monti e dei capigruppo dei gruppi consiliari del Comune di Forlimpopoli (Elisa Rinaldini per “Forlimpopoli Noi”, Alberto Bernardi per “Lega Salvini Premier” e Paolo Liverani per “Forlimpopoli la Città che vorrei”).