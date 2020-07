Forlimpopoli, "C'è voglia di tornare alla normalità": buona la prima di SereFuori

Buona la prima di "SereFuori", la nuova programmazione estiva promossa dal Comune di Forlimpopoli in collaborazione con Romagna Musica cui hanno contribuito molte realtà del territorio. Sono stati numerosi i forlimpopolesi e non che hanno passeggiato per le vie del centro, assistito a concerti e spettacoli o facendo acquisti. "Una prima serata - dichiara il sindaco Milena Garavini - che ci conferma che c'è desiderio di ritorno alla normalità che, seppure con le ovvie e dovere cautele sanitarie, è fatta di socialità e condivisione. Diamo a tutti l'appuntamento a giovedì prossimo, per la seconda giornata di SereFuori".

