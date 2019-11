Forlimpopoli, caccia all'affare: il Comune mette all'asta un'abitazione

Il Comune di Forlimpopoli mette all'asta un'abitazione con relativo terreno in via Palazzola. La base d'asta è di 150mila euro. Il termine ultimo per presentare un'offerta è il 19 novembre alle 12. Il bando integrale e relativa documentazione sono reperibili sul sito www.comune.forlimpopoli.fc.it. Per informazioni tecniche è possibile contattare l'ufficio tecnico comunale al numero 0543/749230 oppure la segreteria al numero 0543/749246.