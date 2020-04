Forlimpopoli celebra la Festa dei Lavoratori: diretta Facebook da Piazza Fratti

Le celebrazione del Primo Maggio, festa dei lavoratori, saranno trasmesse sulla pagina Facebook del Comune di Forlimpopoli (facebook.com/ComunediForlimpopoli). Dopo le celebrazioni della Liberazione, lo scorso 25 aprile, anche per il Primo Maggio, festa dei lavoratori, si osserveranno le disposizioni in tema di Covid-19 e verranno trasmesse in diretta da Piazza Fratti sulla pagina Facebook del Comune. Il programma prevede, a partire dalle 11, il saluto del sindaco di Forlimpopoli Milena Garavini, a seguire la lettura del comunicato congiunto dei sindacati dei lavoratori Cgil, Cisl e Uil e, a chiusura, l'intervento musicale a cura della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli.

"Il Primo Maggio - dichiara Garavini - è la data in cui in tutto il mondo si celebrano i lavoratori e il valore della dignità che esso ha in sé. In un momento così difficile come quello che stiamo vivendo a livello mondiale, ai lavoratori che operano per garantire la nostra salute, sicurezza e igiene va il nostro ringraziamento e un pensiero lo dedichiamo a coloro che il lavoro lo hanno perso o rischiano di perderlo e assicuriamo loro il massimo impegno affinché tutti possono tornare a prestare la propria opera il prima possibile in assoluta sicurezza e serenità".