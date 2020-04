Forlimpopoli celebra la Festa della Liberazione su Facebook, il sindaco: "Esponete il tricolore"

Forlimpooli festeggia la Liberazione e rende omaggio ai martiri e ai caduti della resistenza che con il loro sacrificio hanno reso libero il nostro Paese: il 25 aprile deposizione di corone e ortensie trasmesso in diretta sulla pagina facebook del Comune di Forlimpopoli. Per celebrare il 75esimo anniversario della Liberazione, l’amministrazione comunale artusiana ha organizzato un programma che, accogliendo le disposizioni recenti in ambito Covid 19, intende ugualmente celebrare la ricorrenza mettendo online l’evento in diretta e consentendo quindi ai cittadini di assistervi da casa.

Alle 9.30 ci sarà la deposizione delle ortensie alla celletta di Santa Rosa, della corona d'alloro al Cippo dei Martiri e delle ortensie al Cippo per i caduti civili del bombardamento del 1944 a Sant'Andrea. Alle ore 10.45 verrà deposta la corona d'alloro alla Lapide dei Caduti per la Resistenza in Piazza Fratti. A seguire interverrà il sindaco Milena Garavini col il discorso celebrativo (diretta Facebook sulla pagina del Comune di Forlimpopoli "www.facebook.com/ComunediForlimpopoli" accessibile anche da chi non ha account nel social network).



“Abbiamo cambiato - afferma Garavini - l’abituale programma di celebrazioni del 25 aprile accogliendo le vigenti norme che impediscono assembramenti, consentendo però ai cittadini che lo desiderino di assistervi in diretta dalla pagina Facebook del Comune e chiedendo a tutti di esporre la bandiera nazionale. Sappiamo che il momento è duro per tutti ma sentirci ancora una volta uniti, questa volta a ricordare il sacrificio di chi ci ha donato la libertà, non può che far bene allo spirito della nostra città”.