Forlimpopoli, consegnati alla Casa della Salute i primi 50 pasti preparati dall'Alberghiero

Mercoledì sono stati consegnati i primi 50 pasti prodotti dall’Istituto Alberghiero di Forlimpopoli e consegnati al personale della Casa della Salute dalla Protezione Civile. "Un piccolo gesto - dichiara Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli - per ringraziare operatori, infermieri, medici e tutto il personale che in queste durissime settimane si è prodigato per il bene dei loro pazienti dall’hospice alla riabilitazione agli altri reparti".

"La nostra comunità ringrazia l’istituto Alberghiero che ha preparato con cura e amorevolezza i pasti, la Protezione Civile che li ha consegnati e tutti coloro che hanno continuato e continuano a fare il proprio lavoro, in prima linea, per la salute di tutti noi", conclude il primo cittadino.